Ces 21 start-ups israéliennes qui refont le monde

Albert Einstein l’avait prophétisé dès 1922. Il affirmait alors : « Israël ne pourra survivre qu’en développant la connaissance et la technologie ».

Selon une étude de l’organisme Start-up Compass, Israël serait le deuxième centre mondial (Sillicon Wadi) de nouvelles technologies derrière la Silicon Valley américaine. Alors que le pays à un territoire de la taille de la Bretagne, et représente moins d’1/1000ème de la population mondiale, il compte près de 5 000 start-ups , c’est à dire environ une start-up pour 2000 habitants. C’est la densité la plus élevée au monde.

La « Silicon Wadi » est devenue incontournable, et d’Intel à Google en passant par Apple et Facebook, les multinationales hielles se sont toutes installées aux portes des principales villes, comme Tel-Aviv, Jérusalem ou Haïfa. ICQ, Checkpoint, Waze … Tel Aviv abrite depuis une quinzaine d’années une forte concentration de start-ups qui symbolise la réussite de l’État hébreu dans les nouvelles technologies.

Le High-Tech touche tous les secteurs : les communications, les technologies de l’information, les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, la biotechnologie, les énergies alternatives et les technologies propres, l’industrie high-tech d’Israël est non seulement en plein essor, mais chaque année se sont des produits et des systèmes utilisés dans le monde entier qui sortent de ces pôles d’excellence, comme le processeur Centrino d’Intel ou Google Suggest…

Voici un concentré (donc non exhaustif) des 21 start-ups parmi les plus internationales du pays.

1. Gett

Gett est une start-up qui a développé une application permettant de commander votre taxi grâce à votre mobile. Elle existe aujourd’hui au Royaume-Uni, en Israël, en Russie et aux Etats-Unis . Clairement rival d’Uber, la start – up est valorisée à plus d’1 milliard $ depuis mai dernier, lorsque le géant automobile allemand Volkswagen a investi 300 millions $ dans l’entreprise.

2. Waze

Waze, une application de navigation mobile par satellite, acquise par Google depuis Juin 2013 pour environ 1,15 milliard $ . C’est d’ailleurs la première société d’application mobile israélienne à être rachetée pour plus de 1 milliard $. Fondée en 2007 par Ehud Shabtai, Amir Shinar, Uri Levine, la plateforme de l’entreprise permet à des millions de conducteurs de partager le trafic en temps réel et des informations routières qui peuvent vous faire gagner du temps, de l’essence, et de l’argent.

3. Sirin Technologies Mobiles

Sirin est une société de téléphonie mobile dirigée par Serial entrepreneur. Moshe Hogeg levé 97 millions $ pour construire un nouveau Smartphone appelé Solarin. Hogeg est aussi l’entrepreneur derrière le Yo! app. Sa seule fonction était d’envoyer des amis de l’utilisateur le mot « Yo » comme un texte et la notification audio.

4. Flytrex

Flytrex construit des drones de livraison personnels qui peuvent transporter de petits paquets, en incluant UPS, Fedex et DHL dans le processus. Les drones de la société, peuvent être contrôlés par l’intermédiaire d’une application. Flytrex est soutenu par Joey Low, le business angel de WeWork et Taboola.