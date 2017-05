90 secondes out of Tel Aviv : le Monastère Saint-Georges

Tel Aviv c'est sympa, mais allez sérieusement, Israël ne se résume pas à cela. Histoire de vous le prouver, on part pour vous régulièrement afin de vous faire découvrir les plus beaux coins de ce pays de fous !"90 seconds out of Tel Aviv" et plus précisément cette fois-ci au Monastère Saint-Georges, situé à Wadi Qelt , dans l'est de la Cisjordanie, et entièrement construit dans la roche de la falaise même qui l'abrite...