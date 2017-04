Toi l’Ashkenaze, sais-tu vraiment ce que ton nom signifie ?

De toutes les populations européennes, les Juifs ashkénazes d’Europe centrale et de l’Est furent sans doute les derniers à adopter des noms de famille. Ce processus commença à partir de 1787 dans l’Empire austro-hongrois jusqu’en 1844 dans la Russie tsariste.

Cette volonté des autorités d’imposer un nom de famille faisait partie d’un long processus de modernisation des états afin de pouvoir soumettre à l’impôt, à la conscription et à l’éducation les Juifs assujettis à leur pouvoir.

Jusqu’à ce moment, ses différents éléments (impôt, armée et éducation) relevaient des autorités juives communales et les noms juifs changeaient à chaque génération: ainsi Moïse, fils de Mendel/Moyshe ben Mendel en se mariant avec Sarah, fille de Rebecca/Sora bas Rifke (et oui, on vous la fait avec la prononciation ashkénaze) avait un fils du nom de Samuel, qui était donc Shmuel ben Moyshe… et leur fille était donc Feygele bas Sora.

Les Juifs, pour des raisons assez légitimes, n’avaient qu’une confiance toute relative dans les autorités et s’opposèrent tant qu’ils le purent à la nouvelle règle sur les noms de famille. Si dans un cadre officiel, ils durent opter pour des noms de famille, entre eux, ils gardèrent l’usage traditionnel « ben » ou « bas ».

En cherchant à grimper dans les échelons des sociétés où ils vivaient, et en particulier dans les milieux urbains, les Juifs ashkénazes finirent par adopter pleinement ces noms de famille.

Et souvent le moyen le plus simple d’adopter un nom de famille était tout simplement d’adapter le nom traditionnel que l’on avait déjà, expliquant l’usage répandu des noms de famille patronymiques et matronymiques .

PATRONYME

Que ce soit en yiddish ou en allemand, ces noms se finissent par « son », « sohn » ou « er », et dans la plupart des langues slaves, comme le polonais ou le russe, ils se terminent par « vitch » ou « witz » (on retrouve encore en Russie, l’usage très fréquent du patronyme, ainsi on appelle Mikhael Gorbatchev, Mikhael Sergeyevich Gorbatchev, sauf que dans ce cas, il change à chaque génération… ce qui ne sera pas le cas pour les Juifs).

Par exemple: le fils de Mendel choisit le nom Mendelssohn (comme le compositeur), le fils d’Abraham devint Abramson ou Abramovitch (comme l’homme d’affaires Roman Abramovich), le fils de Berl prit comme nom Berliner (que l’on retrouvera aussi après), et le fils de Kesl devint… Kessler.

MATRONYME

La présence de ces matronymes tend à montrer l’importance des femmes dans les affaires, ainsi certaines familles choisirent des noms de femmes comme racine de leur nom de famille.

Par exemple: Chaiken – fils de Chaikeh; Edelman – époux d’Edel; Gittelman – époux de Gitl; ou plus intéressant encore, Glick/Gluck qui trouverait son origine dans le personnage de Glickl de Hameln, l’un des premiers exemples de littérature yiddish; Gold/Goldman/Gulden vient probablement de Golda; Malkov de Malke; Perlman – époux de Perl; Rivken pourrait trouver son origine dans Rivke; Soronsohn, fils de Sarah.

NOMS DE LIEU

L’autre source importante pour les noms de familles ashkénazes est les lieux. Les Juifs utilisèrent les villes et les régions dans lesquelles ils résidaient et d’où leur famille était issue, en tant que nom de famille. Ainsi l’origine germanique de nombreux Juifs européens se reflètent dans leurs noms.

Par exemple: Asch est l’acronyme de certaines villes ou lieux comme Aisenstadt, Altschul ou Amsterdam. De même nous avons d’autres noms de lieux: Auerbach / Orbach ; Bacharach ; Berger ( celui qui vit dans un bourg ) ; Berg et Bergman, d’un lieu vallonné , Bayer – de Bavière ; Bamberger , Berliner , Berlinski – de Berlin ; Bloch (étranger) ; Brandeis ; Breslau ; Brodsky ; Brody ; Danziger Deutsch / Deutsche – allemand , Dorf et Dorfman , le villageois ; Eisenberg ; Epstein ; Florsheim ; Frankel – de la région de Franconie en Allemagne ; Frankfurter ; Ginsberg ; Gordon – de Grodno , en Lituanie ou du mot Gorodin russe , pour Citadin ; Greenberg ; Halperin – de Helbronn en Allemagne ; Hammerstein ; Heller – de Halle, en Allemagne ; Hollander – pas de Hollande , mais d’une ville en Lituanie fondé par les Néerlandais ; Horowitz , Hurwich , Gurevitch – de Horovice en Bohême ; Konigsberg ; Krakauer – de Cracovie , en Pologne ; Landau ; Lipsky – de Leipzig , en Allemagne, Litwak – Lituanie ; Minsky – de Minsk, en Biélorussie ; Mintz- de Mayence , Allemagne ; Oppenheimer ; Ostreicher – Autriche ; Pinsky – de Pinsk , en Biélorussie ; Posner – de Posen , Allemagne ; Prager – de Prague ; Rappoport – de Porto , Italie ; Rothenberg – trouve son origine dans la ville avec la forteresse rouge en Allemagne ; Shapiro – de Speyer , en Allemagne, Schlesinger – de la Silésie , Allemagne ; Steinberg ; Unger – Hongrie ; Vilner – de Vilnius en Lituanie ; Wallach – de Bloch , dérivé du mot polonais pour désigner les étrangers ; Warshauer / Warshavsky – de Varsovie ; Wiener – de Vienne ; Weinberg.

NOMS DE METIER

Ackerman – laboureur; Baker / Boker – boulanger; Blecher – ferblantier; Fleischer / Fleishman / Katzoff / Metger – boucher; Cooperman – chaudronnier; Drucker – imprimeur ; Einstein – maçon; Farber – peintre / teinturier; Feinstein – bijoutier; Fisher – pêcheur; Forman – conducteur d’attelage; Garber / Gerber- tanneur; Glazer / Glass / Sklar – vitrier; Goldstein – orfèvre; Graber – graveur; Kastner – ébéniste; Kunstler – artiste; Kramer – gardien de magasin; Miller – meunier; Nagler – fabricant de clous ; Plotnick – charpentier; Sandler / Shuster – cordonnier; Schmidt / Kovalsky – forgeron; Shnitzer – sculpteur; Silverstein – bijoutier; Spielman – player (musicien?); Stein / Steiner / Stone – bijoutier; Wasserman – porteur d’eau

NOMS DE MARCHAND

Garfinkel / Garfunkel – négociant en diamants; Holzman / Holtz / Waldman – marchand de bois; Kaufman – marchand; Rokeach – marchand d’épices; Salzman – marchand de sel; marchand Seid / Seidman-soie; Tabachnik – tabac vendeur; Tuchman – marchand de drap; Wachsman – Cire revendeur; Wechsler / Halphan – changeur de monnaie; Wollman – marchand de laine; Zucker / Zuckerman – marchand de sucre

NOMS LIÉS À LA CONFECTION

Kravitz / Portnoy / Schneider / Snyder – tailleur; Nadelman / Nudelman – également tailleur (étymologie « aiguille »); Sher / Sherman – également sur ​​mesure (étymologie de «ciseaux»); Presser / Pressman – presseur de vêtements ; Futterman / Kirshner / Kushner / Peltz – fourreur; Weber – tisserand

NOMS LIÉS AU SOIN

Aptheker – pharmacien; feldcher – chirurgien; Bader / Teller – coiffeur

NOMS ASSOCIÉS AU NÉGOCE D’ALCOOL

Bronfman / Brand / Brandler / Brenner – distillateur; Braverman / Meltzer – brasseur; Kabakoff / Krieger / Vigoda – tavernier ; Geffen – marchand de vin; vin / Weinglass – marchand de vin; Weiner (ou Wiener)– vigneron

NOMS ASSOCIÉS À LA VIE RELIGIEUSE OU COMMUNAUTAIRE

Altshul / Althshuler – associé à l’ancienne synagogue de Prague; Cantor / Kazan / Singer / Spivack – chantre à la synagogue; Feder / Federman / Schreiber – scribe; Haver – de Haver (fonctionnaire de la cour); Klausner – rabbin de petite congrégation ; Klopman – appelle les gens à la prière du matin en frappant sur leurs volets; Lehrer / Malamud / Malmud – enseignant; Rabin – rabbin (Rabinowitz-fils de rabbin), London – érudit, de l’hébreu « lamden » (mal compris par les inspecteurs de l’immigration à l’arrivée des migrants aux USA); Reznick – abatteur rituel; Richter – juge; Sandek – parrain; Schechter / Schachter / Shuchter etc – abatteur rituel de l’ hébreu Schochet; Shofer / Sofer / Schaeffer – scribe; Shulman / Skolnick – sacristain; Spector – inspecteur ou le superviseur des écoles.

NOMS FORMÉS À PARTIR D’UNE PARTICULARITÉ PHYSIQUE, DE CARACTÈRE, ETC

Alter / Alterman – vieux; Dreyfus – trois pieds, peut-être une référence à quelqu’un qui marchait avec une canne; Erlich – honnête, Frum – pieux; Gottlieb – aimant Dieu, peut-être une référence à quelqu’un de très pieux; Geller / Gelber – jaune, peut-être une référence à quelqu’un avec des cheveux blonds; Gross / Grossman – grand; Gruber – grossier ou vulgaire; Feifer / Pfeifer – siffleur; Fried / Friedman – heureux; Hoch / Hochman / Langer / Langerman – haut; Klein / Kleinman – petit; Koenig – roi, peut-être quelqu’un qui a été choisi comme un « Roi de pourim, » en réalité un pauvre; Krauss – bouclé, comme dans les cheveux bouclés; Kurtz / Kurtzman – courte; Reich / Reichman – riche; Reisser – géant; Roth / Rothman – tête rousse; Roth / Rothbard – barbe rousse; Shein / Schoen / Schoenman – joli, beau ; Schwartz / Schwartzman / Charney – cheveu noir ou teint foncé; Scharf / Scharfman – affuté donc futé, intelligent ; Stark – fort, du yiddish shtark; Springer – personne vivante , du yiddish springen « saut ».

NOMS VENANT D’INSULTES

Certains eurent des insultes comme nom. La plupart ne les ont pas conservé, mais certains nous sont parvenus:

Billig – avare ; Gans – oie; Indyk – oie; Grob – rugueux / grossier ; Kalb – vache

NOMS VENANT D’ANIMAUX

Baer / Berman / Beerman / Berkowitz / Beronson – ours; Adler – aigle (peut provenir d’une référence à un aigle dans le psaume 103: 5); Einhorn – licorne; Falk / Sokol / Sokolovksy – faucon; Fink – pinson; Fuchs / Liss – renard; Gelfand / Helfand – chameau (signifie techniquement éléphant, mais a été utilisé également pour le chameau); Hecht – brochet; Hirschhorn – bois de cerf; Karp – carpe; Loeb – lion; Ochs – bœuf; Strauss – autruche (ou bouquet de fleurs); Wachtel – caille.

NOMS HEBREUX

Certains Juifs prirent tout simplement des noms issus de la tradition juive:

Cohen (Cohn, Kohn, Kahan, Kahn, Kagan); Levi (Levy, Levine, Levinsky, Levitan, Levenson, Levitt, Lewin, Lewinsky, Lewinson); Aaron — Aronson, Aronoff; Asher; Benjamin; David — Davis,Davies; Ephraim — Fishl ; Emanuel — Mendel ; Isaac — Isaacs, Isaacson/Eisner; Jacob — Jacobs, Jacobson, Jacoby ; Judah — Idelsohn,Udell,Yudelson ; Mayer-Meyer; Menachem — Mann,Mendel ; Reuben — Rubin ; Samuel — Samuels, Zangwill ; Simon — Schimmel; Solomon — Zalman.

NOMS VENANT D’ACRONYMES HEBRAÏQUES

Baron – Bar Aaron (fils d’Aaron); Beck – bene kedoshim (descendant des martyrs); Getz – gabbaï tsedek (chef juste de la synagogue); Katz – Kohen tsedek (prêtre juste); Metz – de Moré tsedek (professeur de justice) ; Sachs, Saks – Zera Kodesh shemo (« son nom descend de martyrs »); Segal – Ce gan levis (Levite de second rang)

AUTRES NOMS ISSUS DE L’HÉBREU ET DU YIDDISH

Lieb signifie «lion» en yiddish . C’est la racine de beaucoup de noms de famille ashkénazes notamment Liebowitz , Lefkowitz , Lebush et Leon . Il est la traduction yiddish du mot hébreu pour le lion – Aryeh . Le lion était le symbole de la tribu de Juda .

Hirsch signifie « cerf » en yiddish . C’est la racine de beaucoup de noms de famille ashkénazes dont Hirschfeld , Hirschbein / Hershkowitz ( fils de Hirsch ) / Hertz / Herzl , Cerf , Hart , et Hartman . Il est la traduction yiddish du mot hébreu pour la gazelle – tsvi . La gazelle était le symbole de la tribu de Nephtali.

Taub signifie » Colombe » en yiddish . C’est la racine du nom de famille ashkénaze Tauber . Le symbole de la colombe est associée au prophète Jonas.

Wolf est la racine des noms de famille ashkénazes Wolfson , Wouk et Volkovich . Le loup était le symbole de la tribu de Benjamin .

Eckstein – yiddish pour la pierre angulaire, du psaume 118: 22

Good(man) – traduction en yiddish du mot hébreu pour «bon» : Tuviah

Margolin – Perle en Hébreu.

NOMS QUI ETAIENT COOL A L’ÉPOQUE

Quand les Juifs de l’Empire austro-hongrois durent choisir un nom, certains décidèrent, dans l’ambiance romantique de l’époque, de choisir des noms liés à la beauté et à la nature.

Applebaum – pommier; Birnbaum – poirier; Buchsbaum – buis; Kestenbaum – châtaignier; Kirshenbaum – cerisier; Mandelbaum – amandier; Nusbaum (verifier le nom)– noisetier; Tannenbaum – sapin; Teitelbaum – palmier.

AUTRES NOMS

D’autres noms, choisis ou achetés, étaient des combinaisons avec ses racines : Blumen (fleur) , Fein (Mende) , Gold , Green , Lowen (lion) , Rosen (rose) , Schoen / Schein (assez) – combinaison avec berg (colline ou montagne) , Thal (vallée) , Bloom (fleur) , Zweig (couronne) , Blat (feuille) , vald ou wald (bois) , feld (champ)

Divers autres noms inclus

Diamant ; Glick / Gluck – chance ; Hoffman – Espoir ; Fried / Friedman – bonheur ; Lieber / Lieberman – amant .

Il y a aussi des noms de famille sans aucune racine juive : Sender / Saunders – d’Alexandre; Kelman / Kalman – du nom grec Kalonymous , populaire parmi les Juifs dans la France médiévale et l’Italie . Il est la traduction grecque de l’Hébreu » Shem Tov » ( bon nom ) ; Marcus / Marx – du latin , se référant à la païenne Déesse Mars .

Enfin, il y a eu des noms modifiés ou raccourcis par les inspecteurs de l’immigration aux USA à Ellis Island ou par les immigrants eux-mêmes et leurs descendants afin d’avoir une sonorité plus américaine, ce qui explique pourquoi » Sean Ferguson » était un Juif.

