Oui, tant qu’à boycotter Israel, fais le bien !

En ces temps durs de boycotts et d’antisionisme, nous peuple d’Israël avons des choses à te rappeler, toi être ignorant qui jouit de nos inventions au quotidien sans même le savoir, et qui pourtant appelle au boycott…ce que tu peux être drôle.

Afin de t’aider dans ta démarche militante, et parce qu’il faut l’avouer, tu ne fais pas toujours l’effort nécessaire pour te mettre à jour , on a eu envie de t’aider un peu. Allez courage 🙂

Attends, avant de nous lancer, je te propose juste de prendre ta calculatrice pour parcourir le reste de cet article. Elle t’aidera dans ta démarche de boycott. Ne me remercie pas, c’est tout à fait normal.

Postulat de base : Boycotter Israël, c’est dans ton petit esprit modeste, boycotter 8 millions d’israéliens. Enfin ça c’est ce que tu croyais jusqu’à ce que l’on intervienne.



1. Sodastream

Selon la source, Sodastream écoule 600 millions de litres par an de boissons gazeuses à travers 50 000 points de vente dans le monde.

Sachant que la moyenne est de deux personnes pour un litre, on peut facilement estimer le nombre d’utilisateurs à 1, 2 milliard.

1, 2 milliard – 8 millions = 1,192 milliards d’utilisateurs.



Mets toi à l’eau plate…

2. Waze

En 2013, Waze a remporté le prix de la meilleure application mobile au « Mobile World Congress « et a été acheté par Google pour la petite somme de $ 1,3 milliards 🙂

Population d’utilisateurs fin 2013 : 60 millions.

60 – 8 = 52 millions d’utilisateurs.

Signal GPS perdu…

3. Natalie Portman

Née sous le nom de Natalie Hershlag à Jérusalem .

Etant donné le nombre de films à succès de l’actrice, celui de ses pages facebook, twitter, youtube, etc, il est très difficile de connaître le nombre exact d’utilisateurs de Natalie Portman. Mais par contre, je suis au regret de t’annoncer que depuis cette année, Natalie est l’actrice la mieux payée au monde. Je t’éviterai donc un calcul inutile. Par contre je sens que ton rythme cardiaque s’est accéléré depuis quelques lignes. Attention à la crise…surtout qu’il y a de fortes chances que si tu en fais une, tu sois traité grâce à des traitements d’origine israélienne.

4. Max Brenner

Selon les derniers chiffres, Max Brenner, c’est 35 restaurants à travers les Etats-Unis, l’Australie, les Philippines, Singapour, Israël…

Chiffre d’affaire estimé par point de vente : 740 000 euros. Sachant que le coût moyen d’une visite au Max Brenner est d’environ 10 €, et une fréquentation moyenne par utilisateur arrondie à 2 visites par an, on peut estimer que chaque point de vente a fidélisé environ 37000 clients.

Multiplié par 35 (points de vente), cela nous donne un total de 1,30 million de clients.

Chaud Cacaoooooo…

5. Viber

En novembre 2013, on estime à 180 millions d’utilisateurs de l’application israélienne.

180-8 = 172 millions d’utilisateurs

Tu la sens la good vibe ?

6. Wix

La start-up israélienne spécialisée dans l’édition de sites web compte 40 millions d’utilisateurs à ce jour.

40-8 = 32

Alors c’est wixx ou c’est non ?

7. Les tomates cerises

Son nom scientifique est Lycopersicon esculentum cerasiforme. Malgré l’origine latine de son appellation, celle-ci est bien née en Israël. Afin de ne pas insulter ton intelligence, je nous éviterai de nous faire mal à la tête en cherchant le nombre de tomates-cerises consommées chaque année depuis que celle-ci existe. Et si tu vois rouge…mets toi au vert.

8. Rummikub

Le jeu a été créé à l’origine dans les années 1940 par l’israélien Ephraim Hertzano. C’est à ce jour le jeu le plus populaire aux Etats-Unis depuis 1977, et aussi chez la majorité des grands-mères dans le monde, sans compter leurs petits-enfants. Là aussi je t’évite le calcul, pioche plutôt, c’est à toi de jouer.

9. Shopping.com

A commencé sous le nom de DealTime.com, qui a été fondé en Israël en 1998 par le Dr Nahum Sharfman et Amir Ashkenazi.

Euh…22 millions de visiteurs par mois…je continue ou on s’arrête là…

10. La Clé USB

Inventée par la société israélienne M-Systems. Sachant que sur 7 milliards et des poussières d’habitants dans le monde, une grosse partie a eu au moins une à deux clés USB dans sa vie dans sa poche, ça fait … euh ça fait … t’es sur que tu veux qu’on fasse le calcul?



11. Red Hot Chili Peppers



Si ce n’est pas déjà fait, je t’invite à rajouter à ta liste (déjà longue), les Red Hot, dont le guitariste Hillel Slovak, est né à Haïfa en Israël.

80 millions d’albums vendus dans le monde… Je te conseille de camper à la Fnac au rayon musique, on sait jamais…

12. Microsoft Windows XP

Principalement développé en Israël, en 2008, le PDG de Microsoft Steve Ballmer a déclaré: «Si vous faites le calcul, Microsoft est presque autant une société israélienne qu’une société américaine.«

Microsoft XP : 500 millions d’utilisateurs à nos jours…Tu veux une fenêtre de secours ?