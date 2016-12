Enquête Exclusive sur M6 à propos de Jérusalem : Contre-vérités, approximations et inexactitudes

Dimanche 18 décembre, M6 diffusait « Jérusalem, quand la ville sainte se déchire. »

Lorsqu’une chaîne d’information grand public décide de s’attaquer au dossier sensible de « Jérusalem », on s’attend à ce que le traitement médiatique soit approfondi et non partisan. C’est pourtant l’exemple inverse que vient de donner M6 dans son reportage d’Enquête exclusive, présenté par Bernard De La Villardiere – Contre-vérités, approximations et inexactitudes…ou comment attiser les tensions…