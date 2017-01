Quand une étudiante parisienne en architecture propose de réhabiliter la Tahana Merkazit de Tel Aviv

La première étape d’intervention sur cette gare consistait à redéfinir les sols qui l’entourent, ainsi qu’à enrichir son espace public.

Le bâtiment étant une construction fermée, il me paraissaît important d’y créer une connexion avec la ville.

C’est pourquoi, je décidais que le rez-de-chaussée et ses espaces extérieurs adjacents devraient offrir à la ville un grand espace accessible à toutes formes d’évènements urbains ou d’installations artistiques, un peu comme à Beaubourg à Paris.

Une autre de mes intentions consistait à créer un programme de repeuplement des espaces intérieurs pour la plupart abandonnés. Il me paraissaît donc important que je comprenne qui étaient les usagers de la gare, ainsi que les habitants du quartier. J’ai pu m’étonnerd’ y observer une population d’une grande diversité culturelle et sociale. J’ai aussi constaté réel phénomène de gentrification du quartier. Derrière ce mot barbare, se cache la description d’un phénomène urbain par lequel des personnes plus aisées s’approprient un espace initialement occupé par des habitants ou usagers moins favorisés. Ainsi, j’ai pu y voir en nombre, de jeunes israéliens avec un style de vie qu’on pourrait qualifier de« bohème ». La gare est d’ailleurs vue par quantité d’artistes et de photographes comme un lieu d’expression libre. C’est cet aspect de la gare que je souhaitais conserver et mettre en valeur, sans en dénaturer son architecture brutaliste. (Le brutalisme désigne un style architectural d’origine anglo-saxonne qui est issu du modernisme. Il connut une grande considération entre les années 1950 et 1970. Puis il condensa sur lui une grande impopularité : c’est sous ce nom que l’on rassembla toutes les constructions « laides » en béton. …)

Avec un auditorium de 800 personnes, imposant volume en bois repérable depuis la rampe d’autoroute, l’implantation d’un centre artistique au sein de la gare, me paraissait donc être un programme idéal.