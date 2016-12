Si tu es le frère d’une soeur, ou la soeur d’un frère, il y a fort à parier que cette nouvelle web-série éveille en toi comme un sentiment de déjà beaucoup beaucoup vu.

Frère et Soeur , c’est « Un gars et une fille », mais avec un frère et une soeur. Ils ont la vingtaine et vivent sous le même toit. Ils s’aiment fort, parfois un peu trop!

Ecrit et réalisé par un duo qui monte de plus en plus haut : Mickael Sultan et Solal Dahan. Mickael, parce qu’il n’en est pas à son bout d’essai en matière de cinoche. Si vous n’avez pas encore entendu parler de lui (ça ne saurait tarder), on vous conseille d’aller voir son site de plus près : www.mickaelsultan.com. A seulement 23 ans, à son actif 3 court-métrages sélectionnés en festival. Solal, parce qu’il tient la scène en stand-up depuis déjà un petit moment. Il s’est produit en France, en Israël, et joue d’ailleurs ce soir à Marseille ! Pour en savoir un peu plus , rendez vous sur son compte officiel Facebook C’est Solal qui tient le rôle du frère dans la série, quant à la soeur, c’est Shaya Lelouch, qui semble vouer la même passion que son père pour le cinéma, puisqu’elle a déjà tournée dans une vingtaine de courts et moyens métrages

D’autres épisodes sont déjà prévus. A suivre !