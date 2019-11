Il s’agit du trailer du Film israélien de 63 minutes “There are nos Lions in Tel Aviv” qui a été présenté au 21ème Festival DocAviv au Printemps dernier

L’histoire du grand rabbin de la communauté juive de Copenhague, connu sous le nom de Rabbin Doolittle.

Arrivé à Tel-Aviv en 1935, Max Shorenstein a quitté sa fonction afin de réaliser un rêve de longue date: construire un zoo et enseigner aux enfants l’amour des animaux.

Son rêve était devenu réalité et, contre toute attente, le zoo de Tel Aviv devint la plus grande attraction de la ville. Pourtant, l’envie, la cupidité et la corruption des fonctionnaires de la ville l’ont banni du paradis qu’il a lui-même construit.

C’est l’histoire d’une ville née dans le sable, et qui un siècle plus tard est devenue un pôle culturel et financier international, et du prix à payer pour cette croissance exponentielle.

