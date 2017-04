Itélé : profession, journaliste ?

Laisser dire, c’est laisser faire. Alors chez Rootsisrael, on a décidé de ne plus laisser dire n’importe quoi dans les médias et les réseaux sociaux. Régulièrement, nous épinglerons les approximations, les erreurs, et les provocations des médias… et comptons sur vous pour relayer le démontage des manipulations !

Chez Roots, on a des principes. Et une éthique. Et des stagiaires.

Il nous semble fondamental de relater les faits tels que nous les voyons, et d’être les plus cliniques et informatifs possibles avec vous, nos lecteurs, surtout par les temps qui courent.

Rester unis dans l’adversité, ne pas adopter de positions extrêmes dans un sens ou dans l’autre, donner la parole à tout le monde.

Et pourtant, nous n’avons pas un an d’existence.

Alors on est en droit de se demander. Les chaines d’info continuent sont-elles dirigées par des stagiaires incompétents à la solde d’un mouvement anti nous ? Parce que ce n’est pas un ou deux mais des dizaines de cas de manipulation que nous avons dénombrés depuis le début du conflit.

Titres mal adaptés qui induisent en erreur, community management défaillant et qui laisse passer des commentaires négationnistes et antisémites, témoignages du cousin de la copine qui a vu quelque chose… rien ne nous est épargné, et l’on en arrive à se demander quelles sont les intentions réelles de nos fameuses « chaines d’info continues ».

Alors voilà, chers lecteurs, nous avons commencé une liste de ce qui nous a choqué. Nous avons décidé de ne plus rien passer. De joindre les rédactions, de demander des comptes, des explications, et des justificatifs. Puisque laisser dire c’est laisser faire, nous ne laisserons plus dire.