J’entends revoir mes liens avec Stéphane Richard, PDG d’Orange

Cher Stéphane, et si tu n’y vois pas d’inconvénients, avant d’entrer dans le vif du sujet, je voulais juste te rappeler comment tout a commencé.

Alors voilà…

Il y a quelques jours, ton représentant égyptien, l’homme d’affaires chrétien, Naguib Sawiris, fondateur de Mobinil, dont ta société détient le capital à 99% a retweeté un dessin de Mickey avec une longue barbe accompagné de Minnie voilée.

S’en est suivi un immense bordel, eu égard à la constitution de crime de lèse-majesté d’offense à l’Islam.

Pas de bol, nos amis réactifs du BDS Egypte, voyant une brèche s’ouvrir, lancent immédiatement un appel au boycott contre Mobinil, au motif que la société fait partie du groupe Orange, et que celui-ci opère sur le marché israélien par l’intermédiaire d’un accord avec la société Partner, ce qui te rend complice des crimes israéliens contre les palestiniens.



Résultat des courses, c’est la cata, et la société égyptienne de Naguib connaît une vague de désabonnements sans précédent, et un pic de plaintes astronomique par jour (20 000 pendant quelques jours, contre les 1000 habituels).

Surtout que cet appel a été lui aussi relayé par Hamdeen Sabahi, candidat à l’élection présidentielle de 2012. Pas cool…Hamdeen a demandé à ses fans de changer de fournisseur de mobile…et Hamdeen a un putain de compte twitter, bien plus fourni que le tien : 2,6 millions d’abonnés ça fait mal au c…



L’Egypte pour Orange…enfin pour toi, c’est juste 33 millions de clients, c’est à dire un très très très gros marché au niveau mondial, et juste le plus gros dans la zone Afrique / Moyen-Orient.

Du coup, comme tout ça commençait à sentir très mauvais, t’as envoyé ton directeur général Yves Gauthier au front pour faire dire qu’Orange n’a pas de présence opérationnelle en Israël, et que le contrat qui le lie à Partner Communications qui agit sous l’appellation Orange Israël est « un héritage d’accords du passé datant de 1998« …. Mais toi et moi on sait que c’est faux, puisque tu l’as renouvelé en 2011, et pour 10 ans. Tu t’es même permis de revoir à la hausse les redevances que te paie ton partenaire…

Yves n’a pas été très convainquant….

Le 27 mai, le BDS France qui savait très bien aussi que tout ça n’était que du baratin, a organisé pendant l’AG annuelle d’Orange au Palais des Congrès une manifestation pour faire écho à l’appel au boycott.

Il fallait que tu montres à Yves comment se doit d’agir un homme d’influence. Selon un communiqué du BDS France lui-même, toi, Stéphane Richard, tu as déclaré à tes actionnaires que la société cherchait à étendre ses activités au Moyen-Orient, où elle opère déjà en Tunisie, Jordanie, Irak, et évidemment en Egypte et en Israël.

Et pour finir la démonstration, Mercredi 3 juin, tu as annoncé avoir l’intention de revoir les liens de ta compagnie avec l’opérateur israélien Partner, en raison de ses activités dans les territoires palestiniens.

Franchement Stéphane, j’avais envie de saluer ton geste. Quel courage, quelle opiniâtreté, quel charisme. Si si…Tu es de ceux que l’on appelle les « Grands Hommes ». Tu as pris conscience (soudainement je te l’accorde) de la nécessité du rôle et de l’influence joués par ta société dans l’équilibre des droits de l’homme et de l’humanité plus particulièrement.

Enfin voilà quelqu’un qui ne base pas son développement sur une démarche purement mercantile.

Non Stéphane Richard, tu es un mec bien. Et moi les mecs biens, ça me donne envie de les voir devenir encore meilleurs.

Du coup, et sans demander une quelconque rémunération, parce que ça me fait vraiment plaisir, je t’ai préparé un petit dossier. Non vraiment, n’insiste pas, ça risque de me froisser…c’est pour moi, range ton argent. Des types comme toi, ça court pas les rues.

Bon regarde, ça c’est la carte où Orange est présent dans le monde. J’ai juste mis les noms des pays qui nous intéressent, c’est à dire ceux d’Afrique et du Moyen-Orient. (Tu peux cliquer sur le visuel pour le voir en plus grand)

A présent, et je me suis cassé la tête, j’ai croisé les données avec le Rapport d’Amnesty International 2014/2015 sur l’état des droits de l’homme dans ce bas monde, et les pays dans lesquels tu es présent en Afrique et au Moyen-Orient sur la carte ci-dessus.

J’ai pris tout ce qui se passe dans ces pays au niveau de la politique de l’Etat, et j’ai mis une case Orange à chaque fois qu’Amnesty pointait du doigt. T’admireras la concordance des couleurs. J’ai gardé le orange dans tous les cas.

Si tu veux de la lecture, je te mets le lien direct du rapport : https://www.amnesty.org/en/annual-report-201415/

(Là aussi, tu peux cliquer sur le visuel pour le voir en plus grand…c’est toujours le même principe sur chaque visuel)

A la lecture de ce compte-rendu, j’espère que tu seras d’accord avec moi sur la nécessité urgente de revoir tes accords avec les sociétés franchisées dans l’ensemble des pays mentionnés…

D’ailleurs pour t’aider à mieux comprendre tout cela, j’ai récupéré aussi d’autres cartes qui viennent simplifier ton travail.

Celle du terrorisme et de la violence politique de 2014

Je ne sais pas si tu lis comme moi la carte, mais dans les pays où est présent Orange je vois beaucoup de rouge, et je te l’accorde du orange aussi, mais peut-être est-ce parce que tu t’es déjà mis au boulot ?

Tiens j’ai trouve celle-ci aussi, concernant l’esclavage dans le monde.

T’en penses quoi ? On la commente où c’est pas la peine ?

A moins que tu préfères celle sur la pénalisation de l’homosexualité dans le monde ?

Et puis puisqu’on y est, et sans vouloir pousser le boucher trop loin Maurice…euh Stéphane, faut qu’on parle aussi d’autre chose.

Te rappelles-tu que le 1er décembre 2005, Orange a été condamné par le Conseil de la Concurrence à une amende de 256 millions d’euros ? Oui je sais, c’est pas grand chose pour toi, mais ça représente à peu près la somme qu’on te déclare avoir soustrait aux consommateurs qui ont fait les frais de ton entente avec les deux autres opérateurs de téléphonie mobile en France, SFR et Bouygues.

C’est bien de vendre des forfaits aux consommateurs, mais si je peux te donner un conseil marketing, il est vraiment important de jouer sur le levier de la confiance. En short…qu’ils ne se sentent pas pris pour des cons.

Et puis même chose pour tes salariés. Tu as remporté le César, et cela chaque année depuis 2004, de l’entreprise dans laquelle les employés se suicident le plus.

Sachant que le taux moyen en France se situe entre 1,5 et 2, toi, t’as carrément tout fait péter.

Depuis 2000 et jusqu’à 2011 (on n’a pas les chiffres après) ce ne sont pas moins de 126 salariés qui ont mis fin à leur jour chez toi.. Tu déconnes ou quoi ? 21 par an en moyenne !!! Peut-être que tu devrais réfléchir à changer le nom de ta boîte : ROUGE.

Je continue :

En mars 2011, la presse t’accuse de corruption et révèle ton montage financier douteux pour acquérir une licence 3G en Tunisie…

En novembre 2011 on t’accuse de publicité mensongère et aussi d’abus de position dominante.

Le 13 décembre 2012 tu es accusé de pratiques anti-concurrentielles .

Oui bon ça va c’est pas toi personnellement, je sais, c’est Orange. Effectivement, même si c’est toi le PDG, t’es pas forcément responsable de tout.

C’est pas comme si le 12 octobre 2007, tu avais été redressé fiscalement de 660 000 € et cerise sur le gateau à l’orange, tu as du payer une pénalité de 5 % due à ta mauvaise foi.

Pas comme si non plus le 10 Juin 2013, tu avais été placé en garde à vue et mis en examen pour escroquerie en bande organisée dans l’affaire Tapis-Crédit Lyonnais.

Non Stéphane, tu vois, franchement je t’admire beaucoup et t’approuve dans ta volonté de vouloir faire d’Orange une société équitable, juste, humaine. Je trouve ça beau.



Et puis j’aime bien ton slogan : « La vie change avec Orange »…parce que c’est vrai, quand je vois tout ça, je me dis que vraiment la vie change avec toi…tu es un exemple pour nous tous.

Sincèrement, j’ai quelques amis (environ 5 millions en Israël et 5 millions dans le monde) qui sont à deux doigts de boycotter ta marque, mais j’espère honnêtement qu’ils liront cet article avant, histoire de ne pas faire de bêtise.

Me concernant, je tiens à te rassurer, je suis chez Golan Telecom…(encore un juif putain)…