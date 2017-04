Kit de défense d’Israël sur Internet

– Mais juif, c’est une religion, pas un peuple. C’est aussi idiot que de faire un « pays catho ».

Faux. La langue française permet d’ailleurs de faire la distinction. Il y a juif (avec j minuscule et se réfère à la personne pratiquant le judaïsme) et Juif (avec un j majuscule, qui se réfère à la personne dont l’identité est juive, sa judéité, qu’il se sente un Juif, par sa culture, son histoire, son destin, sans lien nécessaire avec la croyance).

– Mais le peuple juif n’existe pas de toute façon! Donc pas de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes pour eux.

Tu dois sans doute te référer au livre de Shlomo Sand, sauf qu’il ne dit pas que le peuple juif n’existe pas il dit qu’il a été inventé au 19ème siècle. Mais plus grave encore, il prend, pour arranger sa théorie, une vieille définition de « peuple » inventé par Ernest Renan … au 19ème siècle. Sa définition réduit fortement la notion de peuple et considère que les nations n’existent pratiquement pas avant la révolution française… et cela vaut pour toutes les nations du monde.

De plus les connaissances de Shlomo Sand sur ce qui est juif sont très limitées car lors d’une conférence pour Le Monde Diplomatique il a affirmé que les juifs ne lisaient jamais la Torah, mais que le Talmud… On lui suggère vivement de se rendre dans n’importe quelle synagogue le matin de Shabbat pour constater le contraire.

– De toute façon les Juifs ne descendent pas des anciens juifs d’il y a 2000 ans. Les Ashkenazes descendent des Khazars. Ils n’ont donc aucun droit sur cette terre.

Deux points.

Primo, des recherches génétiques sur les populations ashkénazes ont démontré que leur origine se retrouvait dans le Moyen Orient, car on y retrouve les mêmes marqueurs génétiques que dans les populations de la région. De plus, les Khazars étaient d’origine turque, donc on devrait retrouver en masse les mêmes marqueurs génétiques chez les Ashkenazes et chez les populations turques… ce qui n’est pas le cas.

Secundo, même si c’était le cas, cela ne changerait rien, car l’identité juive n’est pas « génétique ». Même si 100% des juifs actuels ne descendaient pas génétiquement des anciens juifs et descendaient tous de convertis, leur identité n’en serait nullement affecté.

Pour prendre l’exemple de la France, ça serait comme si l’on refusait à une personne le droit de s’affirmer français alors même qu’il se reconnait dans les valeurs et l’héritage historique de la France, car c’est parents ou ses grands-parents n’étaient pas français, ce serait totalement raciste.

Si l’on reprend la notion d’héritage, il ne viendrait à l’idée de personne de déshériter l’un de ses enfants au profit d’un autre, car ce dernier serait adopté, alors même qu’il aurait été élevé exactement comme les autres enfants.