Retour sur la vie du Père Fondateur d’Israël : David Ben Gourion

David Ben Gourion (en hébreu : דוד בן-גוריון et en arabe : دافيد بن غوريون), à l’origine David Grün, né le 16 octobre 1886 à Płońsk (actuelle Pologne, à l’époque dans l’Empire russe), mort le 1er décembre 1973 à Sde Boker (Israël), est un homme politique sioniste, fondateur de l’État d’Israël, dont il est Premier ministre de 1948 à 1953 et de 1955 à 1963. Les mots hébreux Ben Gourion signifient « Fils du Lion ».

La grande majorité des arabes a refusé le partage. Dès novembre 1947 la guerre civile entre juifs et arabes de Palestine éclate, sous l’œil passif des Britanniques, qui ne quittent le pays que le 15 mai 1948. Ben Gourion dirige la défense du Yichouv. En mars 1948, une crise l’oppose à la direction de la Haganah : Ben Gourion veut une offensive que cette direction ne s’estime pas capable de mener2. Ben Gourion s’impose malgré les menaces de démissions, et l’offensive réussit.

En mai 1948, Ben Gourion crée Tsahal, qui regroupe la Haganah, l’Irgoun et le Lehi. Pendant l’été, une nouvelle crise éclate, contre l’Irgoun cette fois. L’Irgoun avait maintenu ses unités au sein de Tsahal. Mais Ben Gourion ne voulait pas d’unités politisées. Profitant d’une tentative de l’Irgoun de faire rentrer des armes dans le pays, Ben Gourion fait tirer sur le bateau transportant ces armes, l’Altalena. Il y a 18 morts : 16 membres de l’Irgoun, 2 soldats de Tsahal. Ben Gourion accuse l’Irgoun et son chef, Menahem Begin, de préparer un coup d’État. Les unités de l’Irgoun sont dissoutes.

En juin-juillet, Ben Gourion décide aussi de dissoudre le Palmach, unité d’élite créée par la Haganah en 1941, dont les cadres et les officiers étaient considérés comme trop liés à un parti (le Mapam).

Ben Gourion a imposé son autorité sur les groupes armés, et les a fondus dans une armée unique.

Le 14 mai 1948, (un jour avant le départ des Britanniques, afin de respecter le Shabbat), David Ben Gourion lit au nom du gouvernement provisoire la Déclaration d’indépendance de l’État d’Israël.