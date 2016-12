Si tu fais partie de élus, il te faudra respecter 5 commandements…

Si tu as 10 jours de libre entre mi décembre et avril,

Si tu n’as jamais voyagé en Israël avec un groupe depuis tes 18 ans,

Si tu as entre 18 et 26 ans,

Si tu es intéressé par plusieurs programmes thématiques (autour de l’histoire, du sport, de la culture israélienne, de la gastronomie, des nouveaux business …) proposés par différents tours opérateurs,

Si tu kiffes que tout soit pris en charge (vols, logement, repas – à l’exception de certain déjeuners – entrées dans les différents sites touristiques),

Et si ça rassure tes parents que les groupes bénéficient d’un guide touristique,Alors inscris toi, tu as jusqu’au 30 novembre c’est à dire MAINTENANT.

Tu veux être certain de faire partie des heureux élus,