A 2 doigts d’un nouveau Printemps Iranien ?

Et si la colère qui gronde parmi le peuple iranien faisait tomber le pouvoir des ayatollahs ? Et si les américains arrivaient à écraser la force des Houtis du Yémen, cela couperait-il le bras long de l’Iran ? Et si on émettait l’hypothèse que les États-Unis, Israël et les Européens aimeraient bien voir le Shah d’Iran en exil, Reza Pahlavi, prendre la place des ayatollahs ? Pour en parler, il fallait poser le cadre avec un spécialiste de l’Islam et de l’histoire des religions. C’est ce que fait Efraïm Erêra au micro d’ @addaemmanuelle.

