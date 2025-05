Comment reprendre sa vie après avoir couru pour la sauver ?

Stéphanie, correspondante du Sud pour @Rootsisrael nous raconte : » L’autre soir, j’étais à une fête. Tout allait bien… jusqu’à ce que mon téléphone vibre. L’alerte aux missiles vient de se déclencher. Je regarde l’écran : missile sur Ashkelon, et il n’est pas intercepté. Mon cœur s’arrête. Mes fils et mon mari se trouve Ashkelon pile à l’endroit de la chute du missile.

Je panique. Je cherche à les joindre, personne ne répond. Je suis bloquée. mon corps est à la fête, mais certainement pas ma tête.

Enfin, mon mari me répond. Ils sont dans un abri, sans réseau. Ils vont bien.

Je souffle. Lentement, la tension retombe… et je retourne à la soirée.

Mais en rentrant chez moi, une question me hante :Comment faisons-nous ça ?

Comment notre cerveau peut-il switcher aussi vite du chaos à la normalité ?

Que se passe-t-il en nous pour décider que le danger est fini ? »

Découvrez les témoignages d’Israéliens des quatre coins du pays qui, comme moi, vivent entre insouciance et sidération.

