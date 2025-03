David Ben Gourion était-il messianiste ?

On nous a toujours présenté David Ben Gourion, le père fondateur d’Israël comme un laïc socialiste pur et dur, tout en reconnaissant son attachement au texte biblique qu’il lisait régulièrement. Pourtant, ce qui a été moins mis en avant, c’est l’importance qu’il accordait à la notion de rédemption d’Israël. Il percevait la création de l’État et le retour des Juifs sur leur terre ancestrale comme une étape essentielle de ce processus. Cette vision lui a valu de nombreux affrontements avec les intellectuels juifs de son époque…

@pierrelurcat , avocat et historien a traduit les textes de #bengourion , il nous les fait découvrir dans un ouvrage intitulé »David Ben Gourion et la vocation messianique de l’Etat d’ #israël ’’ il répond aux questions d’ @addaemmanuelle

