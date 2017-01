En 2017, en Israël, vous allez payer moins d’impôts…ou pas !

Quels changements pour nos impôts en israel en 2017 ?

Les changements législatifs qui ont récemment animé l’économie israélienne vont créer un choc important dans le système fiscal en Israel.

Nous vous proposons d’examiner en détails les nouvelles décisions du gouvernement :

1 – Modifications des impôts sur le revenu en Israel

Le taux d’imposition sur les revenus personnels en 2017 sera réduit pour les petites et les moyennes classes.

Ainsi ce sont les classes supérieures qui seront dorénavant plus taxées suite à cette réforme.

Comme nous l’avons expliqué dans cet article il existe 2 sortes d’impôts sur le revenu : Les impôts actifs et les impôts passifs.

A partir de Janvier 2017, les tranches d’imposition sur les revenus actifs (salaires, honoraires professionnels, etc.) seront – en shékels :

De 0 à 74.640 – 10%.

74.641 à 107.040 – 14%.

107.041 à 171.840 – 20%.

171.841 à 238.800 – 31%.

238.801 à 496.920 – 35%.

Au dessus de 496.921 – 47%

La « surtaxe »: Celui dont le revenu dépasse 640.000 Nis annuel (palier précédent de 810.720 pour 2016) aura une taxe supplémentaire sur chaque shekel supplémentaire gagné, à un taux de 3% (2% en 2016).



Exemple concret par rapport a 2016 (Les chiffres sont par mois, en Shekels):

A partir de Janvier 2017, les tranches d’imposition sur les revenus passifs, seront les suivants:

Jusqu’à 238.800 Nis – 31%.

De 238.801 à 496.920 – 35%.

Pour tout shekel supplémentaire – 47%.

2 – L’annulation de l’exemption de déclaration des 10 ans pour le OLE HADASH

Le fisc l’a bien compris, plusieurs olim hadashim ont évité de payer des centaines de milliers de shekalim au fisc depuis leur Alya.

