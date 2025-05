Est-on juif le jour où il faut survivre ?

À l’occasion de Yom HaShoah, RootsIsrael publie une interview exceptionnelle de Caroline Elbaz, 94 ans, l’une des dernières survivantes de la Shoah. Rencontrée chez elle à Bat Yam, en Israël, elle partage avec émotion son parcours d’enfant juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour échapper aux rafles, Caroline a dû se faire passer pour catholique, vivant cachée dans une cave pendant plus d’un an avec ses frères et sœurs. Aujourd’hui, elle témoigne pour que l’horreur qu’elle a vécue ne soit jamais oubliée.​

