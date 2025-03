Goush Katif, 20 ans après… une plaie encore ouverte ?

Il y a 20 ans, les habitants de Goush Katif étaient évacués dans le cadre du plan de désengagement de Gaza. Aujourd’hui, cet événement continue de marquer ceux qui l’ont vécu, et les récents événements du 7 octobre ravivent chez certains des souvenirs et des questionnements. Stéphanie Akoun, habitante de Netivot, est allée à la rencontre d’anciens résidents pour recueillir leurs témoignages. Entre mémoire, résilience et réflexion sur l’histoire, ils partagent leurs parcours et leur regard sur ces deux décennies écoulées.

