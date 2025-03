Pourquoi à Pourim les enfants prennent le contrôle des écoles israéliennes ?

Dans certaines écoles en Israël, les Takanon (תקנון) de Pourim peuvent être plus souples et « cool » pour s’adapter à l’esprit joyeux et festif de la fête. L’idée est de donner aux enfants plus de liberté tout en maintenant un cadre respectueux et sécurisant. Ces règles spéciales rendent l’école plus amusante le temps de Pourim !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rootsisrael (@rootsisrael)

Exemples de Takanon plus cool pour Pourim