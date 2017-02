Nouvelle aventure avec Mickael Sultan et Shaya Lelouch ! Aujourd'hui, dimanche 11 décembre, nous avons décidé de vous faire découvrir "Frère et Soeur"."C'est un peu comme Un gars et une fille, mais frère et soeur"Dites nous ce que vous en pensez et si vous en voulez plus!---CréditsIngénieur son - Thibault PetolatAppart - Samson Eitan Lewin et Julia NeustadtAss réal - Orlane Afriat