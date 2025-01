Rejoignez ceux qui croient en nous – Avec le soutien de la Fondation Rothschild et de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah

Rootsisrael est fier et honoré de pouvoir compter sur le soutien précieux de deux institutions majeures : la Fondation Rothschild et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Ces deux fondations, reconnues pour leur engagement sans faille dans la préservation de la mémoire, la transmission culturelle et la promotion d’initiatives éducatives et médiatiques, nous accordent leur confiance pour la renaissance et le développement de Rootsisrael.

Pourquoi est-ce important ?

Depuis son origine, Rootsisrael s’est fixé une mission claire : raconter Israël sans filtres, sans faux-semblants, et donner la parole à toutes ses voix. Dans le contexte actuel, marqué par des bouleversements historiques et une recrudescence d’antisémitisme, le soutien d’institutions aussi prestigieuses est une marque de reconnaissance forte et une source de légitimité indéniable.

Grâce à ces soutiens :

Nous continuons à produire des contenus engagés, fiables et innovants, dans un monde médiatique parfois saturé de désinformation.

Nous développons des formats modernes (podcasts, vidéos, métaverse) pour atteindre un public toujours plus large, en France, en Israël et ailleurs.

Nous portons haut et fort la culture juive, dans toute sa complexité et sa diversité.

Un partenariat ancré dans des valeurs communes

La Fondation Rothschild, héritière d'un engagement philanthropique historique, œuvre depuis des décennies pour promouvoir l'éducation, la culture et la solidarité. Leur soutien à Rootsisrael traduit leur volonté de renforcer les projets porteurs de sens et d'impact.

La Fondation pour la Mémoire de la Shoah, gardienne de la mémoire des tragédies passées, soutient des initiatives qui luttent contre l'oubli, la haine et la désinformation. Leur appui à Rootsisrael s'inscrit dans une vision tournée vers l'avenir : éduquer, sensibiliser et informer pour que l'histoire continue d'être racontée.

Ensemble, nous avançons.

Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour leur soutien indispensable. C’est grâce à eux – et à vous, nos lecteurs – que Rootsisrael peut se déployer, grandir et porter plus loin sa voix.

Pour en savoir plus sur leurs actions :